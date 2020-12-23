Жители ХМАО получат по 35 тысяч рублей к Новому году

Единовременную выплату получат многодетные семьи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По 35 тысяч рублей получат жители ХМАО, у которых в этом году в семье появился третий или последующий ребенок. Тем, у кого есть право на эту выплату, нужно подать соответствующее заявление. Такое решение принято на заседании региональной думы.

«Предоставление единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей из средств югорского семейного капитала продлевается до 31 декабря 2021 года. Дополнительно смогут воспользоваться правом на единовременную выплату порядка 3 500 человек», — говорят в информационном управлении думы ХМАО.

Право на получение единовременной выплаты имеют семьи, в которых родился (или усыновлен) третий или последующий ребенок, чье рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Югры. Общая сумма субсидий составит больше 123 млн. рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей. Получить субсидии на ремонт квартиры смогут участники Великой Отечественной войны.