23 декабря 2020

Жители ХМАО получат по 35 тысяч рублей к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, зарплата, пенсия, экономика, рубли, финансы, деньги, наличные, накопления, сбережения
Единовременную выплату получат многодетные семьи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По 35 тысяч рублей получат жители ХМАО, у которых в этом году в семье появился третий или последующий ребенок. Тем, у кого есть право на эту выплату, нужно подать соответствующее заявление. Такое решение принято на заседании региональной думы.

«Предоставление единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей из средств югорского семейного капитала продлевается до 31 декабря 2021 года. Дополнительно смогут воспользоваться правом на единовременную выплату порядка 3 500 человек», — говорят в информационном управлении думы ХМАО.

Право на получение единовременной выплаты имеют семьи, в которых родился (или усыновлен) третий или последующий ребенок, чье рождение зарегистрировано в органах ЗАГС Югры. Общая сумма субсидий составит больше 123 млн. рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО оплатят ремонт в квартирах жителей. Получить субсидии на ремонт квартиры смогут участники Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...