Челябинский губернатор расторг многомилионный контракт

Алексей Текслер недоволен работой подрядчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал расторгнуть контракт с подрядчиком «Урал-сервис-групп» («УСГ»). Причиной этих мер стал срыв реконструкции набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом Текслер заявил на пресс-конференции 24 декабря.

«Срыв реконструкции набережной Миасса — вопиющий случай, на нее выделялись деньги к саммитам ШОС и БРИКС, в том числе и федеральные. Саммиты не состоялись из-за пандемии. В итоге мы имеем недостроенный объект», — сообщил губернатор. По словам Текслера, подрядчик не организовал фонд работ, отдельные вопросы были и к сопряженным объектам. Поэтому было принято решение расторгнуть контракт.

«Это никуда не годится. Это ключевой объект благоустройства, объемы будем переносить на следующий год. Там нет ничего такого, это не космический корабль построить», — отметил губернатор.

В ноябре 2019 года «УСГ» выиграла контракт мэрии Челябинска на 584 млн рублей по благоустройству набережной. Подрядчики обещали сдать объект в конце 2020 года, но работы остановились. В августе Текслер потребовал возобновить работы, однако подрядчик так и не закончил стройку.

Подрядчики сорвали сроки сдачи набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU