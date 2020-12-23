В ХМАО сделали 31 декабря выходным

Жителям ХМАО добавили выходной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение сделать 31 декабря нерабочим днем, но некоторым югорчанам придется работать в ближайшую субботу. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа.

«В соответствии с документом, в выходной день 26 декабря к работе будут привлечены лица, замещающие государственные должности, должности государственной гражданской службы, работники подведомственных учреждений», — пояснили в депсязей ХМАО. Этим категориям югорчан будет предоставлен день отдыха 31 декабря. Исключение составят те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным. Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ответили на предложение сделать 31 декабря выходным. Власти округа опасались, что у предложения есть и отрицательные стороны. Но на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.