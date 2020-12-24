В 2021 году на заводы «ФОРЭСа» новь приедут проверки от Росприроднадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители центрального аппарата Росприроднадзора и Минприроды России приехали на предприятия «ФОРЭС» (Свердловская область) после массированной информационной кампании в отношении компании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Компания направила на имя министра природных ресурсов России Александра Козлова обращение с просьбой разобраться в затянувшемся „экологическом скандале“. Глава Минприроды направил на Урал сотрудников ведомства: 18 декабря в регионе работала команда представителей федерального министерства и Росприроднадзора РФ», — уточнили в «ФОРЭСе».

В течение нескольких месяцев в социальных сетях размещались сообщения о нарушении природоохранного законодательства на подразделениях компании. Также сообщалось, что Минприроды закрывало глаза на нарушения компании, несмотря на обращения депутатов Госдумы Владимира Бурматова и Дмитрия Ионина. «Чтобы не превращаться в очередного человека, который перенаправляет жалобы, я предложил Минприроды провести выездное совещание в Асбесте. Это была не проверка. Как таковых итогов нет», — уточнил депутат.

В «ФОРЭС» сообщили, что депутат Ионин в течение ноября и декабря написал депутатские запросы в прокуратуру, Росприроднадзор и территориальные министерства не только в отношении «ФОРЭС», но и всех партнеров компании. «Создается впечатление, что целью депутата Ионина является не устранение каких-то конкретных нарушений, а создание проблем контрагентам компании. При этом он просит перепроверить все то, что уже установлено и расширить проверки. При этом, тезисы Ионина повторяют то, что неоднократно озвучивала депутат из Асбеста Наталья Крылова, и было признано в судах ложью», — сказано в официальном ответе «ФОРЭС» на запрос URA.RU.

Компания «ФОРЭС» (владелец — бизнесмен Сергей Шмотьев) занимается выпуском керамических расклинивателей нефтяных скважин — пропантов. У компании есть четыре производственных подразделения: в Асбесте, Сухом Логу, в селе Курьи и в Каменске-Уральском. Выручка компании в 2019 году составила 11,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,6 млрд рублей.