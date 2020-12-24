Ученые заявили о росте смертности от нового штамма коронавируса

Новый штамм более заразен, а это приведет к росту заболеваемости и смертности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее, а это означает, что в 2021 году количество смертей от коронавируса вырастет, констатируют эксперты Центра математического моделирования инфекционных болезней Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Мутировавший вирус не дает новых осложнений, но им заразится гораздо больше людей.

Ученые сравнили в математической модели старый и новый штаммы по ряду параметров и опубликовали свои выводы в докладе на сайте Центра. «Сам по себе штамм не опаснее других вариантов коронавируса. Но за счет большей заразности он быстрее распространяется и может затронуть большее число людей. Таким образом, увеличится число зараженных, а значит, вырастет число госпитализаций и летальных исходов», — пишет Forbes со ссылкой на исследование.

Исследование еще не прошло оценку экспертного сообщества, так что эти выводы пока можно считать предварительными. Тем не менее, эксперты предупреждают, что необходимо ускорить внедрение вакцины и не ослаблять ограничительных мер во время пандемии. Возможно, их даже придется серьезно усилить.

Штамм коронавируса с 23 новыми мутациями обнаружили в Великобритании в начале декабря. 19 декабря премьер-министр страны Борис Джонсон официально объявил о нем, предупредив, что, по предварительным данным, новый штамм может быть заразнее на 70%. Но во Всемирной организации здравоохранения повышенную летальность нового штамма пока не подтвердили.