Росалкоголь перечислил марки опасного спиртного

С подделкой можно столкнуться даже в крупных магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чаще всего свердловские потребители, приобретающие алкоголь на Новый год, рискуют столкнуться с контрафактными водкой и коньяком. Как сообщили URA.RU в межрегиональном управлении Росалкогольрегулировании по УрФО, за 2020 год на Урале было изъято около 6817 декалитров контрафактного спиртного.

«По итогам 2020 года выявлены крупные объемы поддельной алкогольной продукции: коньяк „Старый Кенигсберг“, водка „Хортица“, водка „Талка“, водка „Finskaya“, водка „Нефть“», — рассказали в управлении, подчеркнув, что крепкие напитки — водку и коньяк — бутлегеры подделывают наиболее охотно.

Во избежание приобретения подделок борцы с контрафактом советуют не приобретать дешевые напитки, цена которых составляет ниже минимально допустимой. Так, согласно приказу Минфина России от 11 декабря 2019 года N 225н бренди в розничном товарообороте не может стоить меньше 315 рублей за пол-литра, коньяк — 433 рубля за пол-литра, водка — меньше 234 рубля за пол-литра.