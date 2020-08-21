Из-за нападении на Собчак в монастыре готовится уголовное дело

Полицейские провели проверку по факту нападения на Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре «Спорительницы хлебов» и обнаружили состав преступления. Об этом сообщил агентству ТАСС начальник отдела полиции № 28 Валентин Кац.
«Доследственной проверкой полиции установлено, что в действиях неизвестных формально содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей „Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов“. Материалы направлены в СКР для проведения доследственной проверки и принятия процессуального решения», — сообщил Кац. В пресс-службе СКР по Свердловской области пока воздержались от комментариев.
Ранее URA.RU писало, что Собчак с оператором Сергеем Ерженковым приехала в монастырь, захваченный лишенным сана главой секты царебожников, бывшим схиигуменом Сергием. Журналистка снимала фильм о насилии над детьми в этом монастыре. Обитатели монастыря набросились на съемочную группу: Собчак отделалась синяками, а оператору сломали руку. По итогам поездки в монастырь вышел фильм «Монастырь особого назначения».
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