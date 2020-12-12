Собчак отказали в уголовном деле по драке в монастыре отца Сергия

Сотрудники Следственного комитета России не возбудили уголовное дело из-за нападения на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Продолжается доследственная проверка, рассказал ее адвокат Сергей Бадамшин.
«Постановление обжаловано и отменено. Продолжается доследственная проверка», — цитирует его ТАСС.
В июле Ксения Собчак заявила, что при съемках фильма на нее напали на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого являлся скандальный схимонах Сергий. Ранее его лишили сана, напоминает агентство Nation News. В августе полицейские провели проверку по факту нападения и обнаружили состав преступления. В октябре СК также возбудил дело об истязании детей в монастыре, пишет «Национальная служба новостей».
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