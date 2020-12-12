12 декабря 2020

Собчак отказали в уголовном деле по драке в монастыре отца Сергия

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь, где было совершенно нападение на на съемочную группу телеведущей Ксении Собчак. Свердловская область, собчак ксения, среднеуральский женский монастырь
Доследственная проверка инцидента с Ксенией Собчак продолжается Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета России не возбудили уголовное дело из-за нападения на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Продолжается доследственная проверка, рассказал ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Постановление обжаловано и отменено. Продолжается доследственная проверка», — цитирует его ТАСС.

В июле Ксения Собчак заявила, что при съемках фильма на нее напали на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого являлся скандальный схимонах Сергий. Ранее его лишили сана, напоминает агентство Nation News. В августе полицейские провели проверку по факту нападения и обнаружили состав преступления. В октябре СК также возбудил дело об истязании детей в монастыре, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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