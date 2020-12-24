С 1 февраля 2021 года пассажиры, купившие билеты за «наличку», не смогут бесплатно пересесть с одного маршрута на другой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Мэр Алексей Демкин изменил правила пересадки в городском общественном транспорте. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте гордумы Перми.

Уточняется, что пассажиры смогут бесплатно пересесть «из одного транспортного средства в другое иного маршрута» в течение 40 и 60 минут (в зависимости от маршрута) с момента оплаты проезда. Такая возможность сохранится только у тех, кто приобрел билет по «безналу» — банковской либо транспортной картой. «Выдача пересадочного талона при отсутствии у пассажира билета, приобретенного при безналичной оплате проезда, не допускается», — указано в постановлении. Документ вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

URA.RU писало, о реформе общественного транспорта в Перми в рамках которой действуют бесплатные пересадки на муниципальных маршрутах. Ранее стало известно, что власти решили их отменить. Возможной причиной назывались убытки, которые понесла администрация в результате реализации реформы. С февраля 2020 года в Перми действует двойной тариф на проезд в общественном транспорте: при оплате по безналичному расчету стоимость проезда составляет 24 рубля, стоимость проезда за наличный расчет составляет 26 рублей.