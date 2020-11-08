Транспортную реформу в Перми оценили в миллиарды рублей

Основная часть средств будет направлена из краевого бюджета Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Власти планируют направить на развитие общественного транспорта Перми 9 млрд рублей. Объем финансирования отражен в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2020—2022 годы. Проект документа размещен на сайте гордумы Перми.

«Прогнозный объем финансирования инвестиционных мероприятий программы на период 2020—2022 годов составляет 9001,5 млн рублей. Объемы финансирования уточняются после утверждения бюджетов города Перми и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период», — указано в документе.

Предполагается, что большую часть средств (более 6,2 млрд рублей) на реализацию программы направит краевой бюджет. Конечной целью реализации программы ставится «повышение качества жизни населения Перми за счет обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры города».

URA.RU писало, что жители Перми, недовольные транспортной реформой, проводимой городскими властями, выходили на пикеты. Так они отреагировали на планы чиновников сократить 13 автобусных маршрутов для экономии 248 млн рублей.

Ранее также стало известно, что пермские перевозчики подали десятки жалоб в краевое УФАС из-за монополизации рынка пассажирских перевозок в городе. Они указали, что рынок может перейти под контроль единственной компании — московского ООО «Автомиг», а местные перевозчики останутся ни с чем. После этого региональное управление ФАС приостановило конкурс по распределению маршрутов.