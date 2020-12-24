24 декабря 2020

В РФ планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Изменения коснутся не всех

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мама с коляской, ноутбук, эппл, женщина с коляской, Декрет
Размер указанной выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Такое заявление сделала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.

«С нашей подачи Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком», — рассказала Шевцова в интервью газете «Красная звезда». Размер указанной выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей, уточнила замминистра. Она отметила что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что родителям больше не нужно будет собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти. Родители должны будут предоставить лишь информацию о совместном проживании с ребенком, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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