Женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком. Такое заявление сделала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
«С нашей подачи Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком», — рассказала Шевцова в интервью газете «Красная звезда». Размер указанной выплаты с нынешних 13504 рублей возрастет до 27984,66 рублей, уточнила замминистра. Она отметила что данная мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что родителям больше не нужно будет собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти. Родители должны будут предоставить лишь информацию о совместном проживании с ребенком, сообщает «Ридус».
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