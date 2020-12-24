24 декабря 2020

В РФ ожидают резкого роста заболеваемости COVID после Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячный прирост заболевших после праздников может составить 40 тысяч Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В РФ после Нового года суточный прирост заболевших коронавирусом может достичь 40 тысяч. Об этом россиян предупредил инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч», — цитирует Тимакова РИА «Новости».

При этом он уверен, что показатель в 30 тысяч будет преодолен. Дальше ситуация будет зависеть от того, чем люди будут заниматься в праздники. Если они отнесутся к ограничениям ответственно, то текущие показатели заболеваемости улучшатся.

Ранее Тимаков заявил, что число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы. Остальная часть России — с опозданием на месяц, то есть конец февраля. В целом по РФ к этому времени будет выявляться 10-12 тысяч заболевших, уверен эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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