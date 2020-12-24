Роскосмос подал многомиллиардный иск к создателю ракет «Союз»

Госкорпорация Роскосмос подала иск против ракетно-космического центра «Прогресс». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда.
Сумма претензий составляет более 4,7 миллиардов рублей. Иск подан 24 декабря и пока не принят к рассмотрению. Рассматривать дело будет Мищенко Анна Валерьевна, которая ранее занималась исками Минобороны против Глонасс, компании «Данон» против «Мэйл.ру» и «ВКонтакте», а также «Транснефти» против «Независимой Газеты». Причину претензий в суде пока не уточнили.
С 2016 года 100% акций «Прогресса» принадлежат Роскосмосу. Эта компания специализируется на выпуске ракет «Союз».
Еще 17 декабря сообщалось, что Роскосмос, совместно с «Прогрессом» собираются разрабатывать ракету для полетов на луну, пишет агентство Nation news. Контракт на разработку ракеты стоил 1,5 миллиарда рублей, уточняет «Национальная служба новостей».
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