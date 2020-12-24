24 декабря 2020

Роскосмос подал многомиллиардный иск к создателю ракет «Союз»

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскосмос, космос, ракета, пуск ракеты
Роскосмос подал иск к компании, которой сам же владеет Фото: Роскосмос

Госкорпорация Роскосмос подала иск против ракетно-космического центра «Прогресс». Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда.

Сумма претензий составляет более 4,7 миллиардов рублей. Иск подан 24 декабря и пока не принят к рассмотрению. Рассматривать дело будет Мищенко Анна Валерьевна, которая ранее занималась исками Минобороны против Глонасс, компании «Данон» против «Мэйл.ру» и «ВКонтакте», а также «Транснефти» против «Независимой Газеты». Причину претензий в суде пока не уточнили.

С 2016 года 100% акций «Прогресса» принадлежат Роскосмосу. Эта компания специализируется на выпуске ракет «Союз».

Еще 17 декабря сообщалось, что Роскосмос, совместно с «Прогрессом» собираются разрабатывать ракету для полетов на луну, пишет агентство Nation news. Контракт на разработку ракеты стоил 1,5 миллиарда рублей, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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