В Свердловской области изменят работу поликлиник

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области необходимо совершенствовать систему здравоохранения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал статью «Проверка прочности» о вызовах, с которыми столкнулся регион во время пандемии коронавируса. Текст опубликован в «Областной газете».

В статье говорится о региональной программе «Общественное здоровье уральцев», которая будет действовать в 2021-24 годах. Она предусматривает комплексное развитие медицины и профилактики заболеваний среди жителей региона. «Необходимость совершенствования системы здравоохранения — наш ответ на вызовы пандемии коронавируса. Мы должны не только менять технологии работы больниц, оснащать их современным оборудованием. Необходимо решать проблему нехватки медицинских кадров», — написал губернатор.

Он уточил, что планируется перестроить работу поликлиник, а также больше внимания уделять профилактике заболеваний. «Я поставил задачу членам рабочей группы уделить особое внимание обеспечению здоровья граждан на территории общественных и личных пространств, при организации труда, учебы, отдыха, торговли и иных видах деятельности на предприятиях и в организациях», — изложил Куйвашев.

Глава региона анонсировал восстановление больницы в Зеленой роще, которая станет аналогом клиники Склифосовского, открытие других медицинских центров. Также внимание в программе уделяется созданию необходимых запасов медикаментов, СИЗов и продовольствия. Потратить на масштабную программу предполагается 72 млрд рублей.