Власти ЯНАО отдали Utair маршрут, который ждали девять лет

Субсидируемыми перевозками по маршруту, связывающему Красноселькуп с Тюменью, будет заниматься авиакомпания Utair. Первый контрольный рейс с комиссией на борту самолет перевозчика уже совершил, а регулярные запустят уже в новом году — после девятилетнего перерыва.
«Выполнен технический рейс по маршруту Тюмень — Красноселькуп на самолете Ан-24 авиакомпании Utair, — говорится в сообщении пресс-службы окружного правительства. -Таким образом, возможность приема воздушных судов на новой взлетно-посадочной полосе подтверждена». Регулярное сообщение планируется запустить в первом квартале 2021 года, однако более конкретные даты рейсов станут известны после оформления документации.
Ранее ожидалось, что субсидируемые рейсы после строительства полосы для приема самолетов будет выполнять местный перевозчик — авиатранспортная компания (АТК) «Ямал», однако по итогам конкурса этого не случилось. «Проводится конкурсный отбор, отдельный по межрегиональным и межмуниципальным рейсам. Отбор на направление Тюмень — Красноселькуп уже проведен на 104 рейса. Вскоре будет проведен отбор на перевозки до Салехарда и обратно», — уточнили в окружном правительстве.
В компании «Ямал» и Utair были направлены письменные запросы. На моменты публикации ответа не поступало
Полеты самолетов в Красноселькуп и обратно продолжались до 2012 года, однако потом из-за невысокой загруженности направлений регулярные рейсы решили свернуть, а затем закрыли ВПП на реконструкцию. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов добился восстановления аэропорта и пообещал, что жители района смогут летать с комфортом, не тратя время на пересадки.
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