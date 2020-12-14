Раскрыты направления первых рейсов из нового аэропорта ЯНАО

Самолеты начнут летать в Красноселькуп после девятилетнего перерыва Фото: официальный сайт правительства ЯНАО

После открытия нового аэропорта в селе Красноселькуп (ЯНАО) первые рейсы свяжут райцентр с Салехардом и Тюменью. Как сообщили URA.RU в окружном правительстве, в настоящее время осталось получить разрешение на регулярные перевозки по данным маршрутам

«Предусматриваются полеты в Тюмень и в Салехард, — рассказали агентству в пресс-службе правительства ЯНАО. — Сейчас мы ждем получения разрешения на регулярные перевозки». Представители окружных властей пояснили: в настоящее время взлетно-посадочная полоса уже готова, свето-сигнальное оборудование настроено.

По информации правительства ЯНАО, новая ВПП способна принимать современные воздушные суда региональных линий — такие, как Ил-114 или Bombardier CRJ200. Скорее всего, регулярные авиарейсы из Красноселькупа перевозчики начнут совершать с 2021 года, то есть вопрос решится в течение месяца.

Ранее сообщалось, что рейсы, связывающие Красноселькуп с Салехардом и Тюменью, правительство ЯНАО планирует субсидировать. Всего в программу субсидирования включены 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных авиамаршрута.

Сдачу Красноселькупского аэропорта откладывали несколько раз. Изначально предусматривалось, что воздушный узел построят до конца 2018 года, затем — до конца 2019 года. Тем не менее к концу прошлого года удалось лишь завершить укладку плит ВПП.

Самолеты летали в Красноселькуп и обратно до 2012 года, а затем их заменили на вертолеты с пересадкой в Новом Уренгое. Причиной стали изменения в местной маршрутной сети из-за низкой рентабельности и начавшаяся реконструкция сельской воздушной гавани.