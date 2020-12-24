Пассажирам маршрута № 353 придется платить за поездку 31 рубль (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на автобусном маршруте № 353 с 1 января 2021 года стоимость проезда повысится до 31 рубля. Фото с объявлением было размещено в нескольких группах в соцсети «ВКонктакте».

«С 01.01.2021 г. стоимость проезда на маршруте № 353 составит 31 рубль», — указано в объявлении, опубликованном в группе соцсети «ВКонктакте» «Курган | Курганские.ру». Судя по снимку, фотография объявления была сделана в автобусе маршрута № 311.

По информации автора поста, это связано с тем, что пассажиры будут обязаны оплачивать НДС за каждую поездку, что приведет к значительному увеличению стоимости проезда. По данным, указанным в открытых источниках, маршрут принадлежит ООО «МТ КурганАвтолайт». На момент написания новости до перевозчика дозвониться не удалось.

В городском Транспортном управлении на момент написания новости не располагали информацией о повышении цен на маршруте. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу администрации Кургана.

За последние полгода стоимость проезда в Кургане подорожала на десятках маршрутов. Большинство перевозчиков повысили стоимость билета до 25 рублей. Ранее перевозчики рассказывали, что стоимость проезда дорожает из-за повышения расходов на топливо и содержание транспорта и необходимости выплачивать зарплату сотрудникам.

Стоимость проезда, судя по фото, повысится на маршруте №353 Фото: соцсеть «ВКонктакте», группа «Курган | Курганские.ру»