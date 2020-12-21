Полиция опрашивает Соболь по уголовному делу

Любовь Соболь задержана сотрудниками МВД, рассказал ее адвокат Владимир Воронин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Сотрудники МВД опрашивают сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«В настоящее время она находится в ОМВД Новокосино. Сейчас сотрудники МВД опрашивают Соболь в рамках некоего уголовного дела. Пока не понятно какого, в отношении кого и так далее. Меня к ней не пускают уже час», — приводит ТАСС слова адвоката.

Соболь, как напоминает агентство, была задержана возле дома, где, как она утверждает, якобы живет сотрудник спецслужб, который фигурировал в так называемом расследовании, опубликованном блогером Алексеем Навальным. В ФСБ России этот материал уже назвали провокацией, подготовленной при участии иностранных спецслужб. Что касается видео с телефонным разговором блогера якобы с сотрудником подразделения ФСБ, оно подделано, утверждают в ведомстве.