21 декабря 2020

Полиция опрашивает Соболь по уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Любовь Соболь задержана сотрудниками МВД, рассказал ее адвокат Владимир Воронин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Сотрудники МВД опрашивают сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

«В настоящее время она находится в ОМВД Новокосино. Сейчас сотрудники МВД опрашивают Соболь в рамках некоего уголовного дела. Пока не понятно какого, в отношении кого и так далее. Меня к ней не пускают уже час», — приводит ТАСС слова адвоката.

Соболь, как напоминает агентство, была задержана возле дома, где, как она утверждает, якобы живет сотрудник спецслужб, который фигурировал в так называемом расследовании, опубликованном блогером Алексеем Навальным. В ФСБ России этот материал уже назвали провокацией, подготовленной при участии иностранных спецслужб. Что касается видео с телефонным разговором блогера якобы с сотрудником подразделения ФСБ, оно подделано, утверждают в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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