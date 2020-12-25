В Москве задержаны десятки авиарейсов

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, внуково
В аэропорту «Внуково» задержаны рейсы до Анапы, Ларнаки и Стамбула Фото: wikipedia.org/Maxfastov

В Москве из-за снегопада частично парализована работа аэропортов. В настоящее время задержано более 30 рейсов.

«В Москве сильный снег. В аэропортах задержано свыше 30 рейсов», -сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

По информации электронного табло аэропорта «Внуково», задержаны рейсы из Москвы до Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Стамбула, Анапы и Ларнаки. Кроме того, оджидается решение по вылету рейсов в Сургут, Сочи, Грозный и Минеральные Воды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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