В Москве задержаны десятки авиарейсов

В аэропорту «Внуково» задержаны рейсы до Анапы, Ларнаки и Стамбула Фото: wikipedia.org/Maxfastov

В Москве из-за снегопада частично парализована работа аэропортов. В настоящее время задержано более 30 рейсов.

«В Москве сильный снег. В аэропортах задержано свыше 30 рейсов», -сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

По информации электронного табло аэропорта «Внуково», задержаны рейсы из Москвы до Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Стамбула, Анапы и Ларнаки. Кроме того, оджидается решение по вылету рейсов в Сургут, Сочи, Грозный и Минеральные Воды.