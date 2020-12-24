Плохо убирается снег с крайней правой полосы, которая выделена для проезда общественного транспорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга стали хуже убирать от снега после ухода с поста мэра Александра Высокинского. На данную проблему URA.RU пожаловались жители города.

«Спустя четыре дня после назначения мэром [Алексея] Орлова стали плохо чистить улицы. Стали плохо убирать не только пешеходную часть, но и проезжую. При [Александре] Высокинском коммунальщики чистили, в том числе и карманы, вплоть до бордюра. Сейчас центр города выглядит удручающе», — отметил горожанин, пожелавший остаться анонимным.

Проблемы с уборкой возникли на улицах Карла Либкнехта и на кольцевой развязке в центре города. На фото заметно, что снег плохо убирается с крайней правой полосы, которая выделена на этой улице для проезда общественного транспорта. Чуть лучше ситуация обстоит на проспекте Ленина и на улице Малышева.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга URA.RU сообщили, что при уборке снега в городе новшеств нет. «Снег с дороги сметается в лотковую часть, откуда позже выгребается грейдером и вывозится», — уточнили там.

Ранее URA.RU сообщало, что во время уборки улиц при экс-мэре Екатеринбурга Александре Высокинском администрация закупала мойки высокого давления, за которыми чиновники наблюдали в режиме онлайн. Кроме того, на машинах коммунальщиков появилась третья щетка, чтобы можно было лучше убирать тротуары.

Перекресток улицы Карла Либкнехта и Малышева в 11:40 по уральскому времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Улица Карла Либкнехта в 10:30 по уральскому времени Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проспект Ленина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Улица Малышева Фото: Анна Майорова © URA.RU