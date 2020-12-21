Какой Екатеринбург достанется новому мэру

Высокинский смог доказать, что Екатеринбург — не «Грязьбург» Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

статья из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Вызовы, стоящие перед новым мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, удивят его самого. Это далеко не судьба «Водоканала»: за два года работы мэр Александр Высокинский смог доказать, что Екатеринбург — не «Грязьбург», важен в нем не только центр города, а уральцы не разучились мечтать. Собеседники агентства уверены, что в наступающем году выборов в Госдуму эти ноу-хау Орлову придется продолжать.

По информации URA.RU, экс-первый замгубернатора Алексей Орлов приступит к исполнению обязанностей мэра (сначала как и. о.) с 22 декабря — сразу после того, как депутаты примут отставку Высокинского. Пока формально Орлов — первый вице-мэр. И его первый же рабочий день, 21 декабря, ознаменовался сильными осадками.

Алексей Орлов с первых дней столкнется с проблемой уборки снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Символично, что одно из последних поручений Высокинского — именно по уборке. Этот вопрос — нерешаемый на протяжении последних 30 лет — в 2018 году был объявлен новым мэром приоритетным. Это объяснимо: ярлык «Грязьбурга» закрепился за Екатеринбургом еще с 90-х годов прошлого века.

С первых дней работы, Александр Высокинский выяснял, почему на дорогах пыльно, как проводится уборка, лично проверял насадки на спецтранспорте. Член комиссии гордумы по городскому хозяйству Дмитрий Николаев признает, что в итоге мэр добился своего. «Город стал чище — это факт. То, что было до Высокинского и сейчас, не поддается сравнению. Например, обустройство и уборка технических тротуаров — абсолютно правильное решение. Это помогло нам не утонуть в грязи», — сказал Николаев.

За два года борьбы с грязью Высокинский сделал больше, чем его предшественники — за 30 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной и осенью улицы начали мыть после дождя и когда шел мокрый снег. Для этих целей мэрия теперь закупает мойки высокого давления, за которыми чиновники наблюдают в режиме онлайн. Другое ноу-хау: на машинах коммунальщиков появилась третья щетка, чтобы можно было лучше убирать тротуары. «Основание системы [Высокинским] заложено. Я считаю, что теперь главное — продолжать работать в этом направлении», — допустил Николаев.

Второй победой Александра Высокинского стало прекращение строительства в интересах девелоперов: проведя ревизию всех выданных разрешений, команда нового мэра увидела, что у строителей есть возможность строить без обращения к мэрии несколько лет подряд. При этом, администрация требовала дополнения всех проектов жилого строительства обязательствами девелоперов по социальной инфраструктуре. Часть бизнесменов это приняла, другие (объявившие мэрии войну) все-таки продавили администрацию через суды (у мэрии практически не было законных способов останавливать вредные стройки).

Александр Высокинский пытался остановить точечную застройку в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Теперь строители формально могут не согласовывать с мэрией внешний облик зданий (хотя многие обещают это делать) и строить больше объектов за меньшее количество времени. «Комиссия по землепользованию и администрация делали все, что могли. Но, к сожалению, суды встали на сторону застройщиков не услышали наших доводов. Как себя поведут себя в этом вопросе новые руководители — пока загадка», — описал ситуацию депутат гордумы Михаил Вечкензин.

За два года никто не предъявил Александру Высокинскому и его протеже обвинений во мздоимстве. Считается, что именно с задачей побороть поборы в мэрии Высокинский и был направлен в горадминистрацию в 2018 году губернатором Евгением Куйвашевым. Одна из последних операций, связанных с этим — уголовное дело против главы Кировского района Александра Лошакова. По одной из версий, часть материалов силовикам могла передать городская администрация.

Связи Алексея Орлова с силовиками помогут ему в работе на посту мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Впрочем, эту работу Александра Высокинского Алексею Орлову будет выполнить проще всего. В политической тусовке обсуждается, что Орлов не только бывший сотрудник правоохранительных органов, но и госслужащий, плотно взаимодействующий с ними сейчас. Его статус первого заместителя губернатора подразумевает работу с УФСБ. После того, как управление расследовало коррупцию в курируемой Орловым «Титановой долине», большинство собеседников агентства убеждены, что отношения первого замгубернатора и ведомства — рабочие, хоть сам новый мэр ранее подчеркивал, что никогда не занимался текущей деятельностью «Титановой долины».

Работа на посту мэра уральской столицы станет для Орлова, сторонящегося публичности, принципиально новым опытом и с точки зрения коммуникации: Высокинский был единственным чиновником, вышедшим в сквер у Драмтеатра во время протестов против строительства там храма в 2019 году. Он же был первым за восемь лет мэром, который совершал регулярные рейды по городу с журналистами, а в последние несколько месяцев еженедельно выходил в прямые эфиры на E1.ru.

Впрочем, политолог Михаил Коробельников не считает, что для Орлова будет необходимо держать тот же уровень общительности. «Хозяйственная эффективность и пиар должны друг друга дополнять, а не подменять. Если все, что активные горожане предлагают, выполняется, зачем тратить время на пустой разговор?» — задался вопросом эксперт. Сам Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом назвал преждевременными какие-либо высказывания и оценки до того, как его официально назначат мэром.