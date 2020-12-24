Свердловский губернатор меняет работу своего PR-блока

Новый директор ДИПа Юлия Хусаинова пролоббировала изменение структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Структура департамента информационной политики Свердловской области в ближайшее время претерпит изменения. Как сообщил URA.RU источник в органах областной власти, количество заместителей директора департамента вырастет с одного до трех.

«Кроме того, в структуру ДИП вводится ставка пресс-секретаря губернатора», — сообщил источник. В настоящее время выделенного пресс-секретаря главы региона в структуре ДИПа нет. Указ об изменении структуры подготовлен, но пока не подписан главой региона.

Инсайдер отметил, что новый директор департамента Юлия Хусаинова смогла убедить губернатора Евгения Куйвашева, что структура нуждается в переменах. «То, что ей было получено „добро“, свидетельствует о большом кредите доверия», — отметил источник.

На момент публикации дозвониться до Юлии Хусаиновой не удалось. Как писало URA.RU, Юлия Хусаинова заняла должность руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области 15 декабря. Бывший руководитель ДИПа Юлия Прыткова перешла на должность заместителя министра культуры региона.