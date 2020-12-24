Источник заявил, что губернатор Куйвашев срочно улетел в Москву

Евгений Куйвашев уехал по неизвестной причине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев улетел в Москву. Эту информацию URA.RU сообщили несколько высокопоставленных источников.

«Срочно вылетел в Москву, причина неизвестна», — сообщил один из источников агентства. Он уточнил, что, как ожидается, командировка не будет длительной. Руководитель департамента информационной политики правительства Свердловской области Юлия Хусаинова не ответила на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

Ранее Евгений Куйвашев рассказывал, кто выполняет обязанности главы региона в его отсутствие. «Как правило даже в командировках, я исполняю обязанности сам. Если ухожу в отпуск, оставляю заместителя, который находится здесь [в Екатеринбурге]. Кто кого будет замещать — вопрос решается перед планированием моего отпуска или заграничной командировки. Если я нахожусь в России, я исполняю обязанности в режиме онлайн, как мы все привыкли», — заявил он.