Мэр Кургана отреагировал на взлет стоимости проезда в автобусах

Курганский перевозчик передумал повышать стоимость билета до 31 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Андрей Потапов встретился с владельцем автобусного маршрута №353 после того, как последний захотел повысить стоимость проезда до 31 рубля. Об этом URA.RU 25 декабря сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

В пресс-службе мэрии URA.RU рассказали, что ранее поднять стоимость проезда до 31 рубля решил сам перевозчик. «Тарифы на проезд нерегулируемые. Тем не менее, администрация Кургана считает такое резкое повышение стоимости проезда недопустимым. Ситуация сегодня обсуждалась на встрече главы города Андрея Потапова и предпринимателя», — объяснили в мэрии.

В администрации сообщили, что на встрече решили найти компромисс, максимально учитывающий интересы граждан. «Объявление о повышении стоимости проезда перевозчик из салонов снимает — пока окончательного решения о повышении стоимости проезда нет», — добавили в мэрии.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что в Кургане на автобусном маршруте №353 с 1 января планируют повысить стоимость проезда до 31 рубля. На момент написания новости, максимальная стоимость билета в курганских автобусах составляла 25 рублей.