Источник: новые полномочия Высокинского будут ограничены

Александр Высокинский не будет единственным первым замом губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Александр Высокинский лишится части полномочий, которые дает ему пост первого заместителя губернатора, после того, как в структуре правительства Свердловской области появится еще один первый заместитель губернатора. О такой возможности сообщили сразу несколько собеседников URA.RU.

«Будет создана должность еще одного первого заместителя губернатора. Один из этих замов получит все важные полномочия для контроля работы правительства. Другому доверят менее важные направления», — рассказал о сути предстоящих изменений инсайдер. По его данным, первым заместителем губернатора с менее важными полномочиями может стать Александр Высокинский.

Косвенным подтверждением своей правоты собеседник агентства считает изменения, внесенные в законодательство: губернатор подписал указ, согласно которому в правительстве будут не 27, а 28 членов. Кто займет новую должность и каковы будут полномочия, инсайдер уточнить затруднился. Руководитель департамента информационной политики правительства Свердловской области Юлия Хусаинова не ответила на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что не планирует доверять Александру Высокинскому исполнение обязанностей главы региона во время своего отсутствия. Высокинский не отрицал возможность, что может принять участие в выборах в Госдуму. Экс-мэр Екатеринбурга Александра Высокинского сменил бывший первый зам губернатора Алексей Орлов.