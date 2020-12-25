Во Внуково самолет выкатился за пределы посадочной полосы

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, внуково
Инцидент произошел во время посадки Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково»

В московском аэропорту Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 109 человек.

«При посадке Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 109 пассажиров, их высадили штатно», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Якутия», повреждений не получил.

Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Нерюнгри в Москву, выкатился на 20 метров за пределы ВПП во Внуково, пишет ТАСС со ссылкой на источник. «При этом аэропорт не закрывался», — уточняет агентство.

С утра из-за снегопада в Москве была частично парализована работа аэропортов. Задержано более 30 рейсов. По информации электронного табло аэропорта Внуково, задержаны рейсы из Москвы до Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Стамбула, Анапы и Ларнаки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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