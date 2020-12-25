Греф предложил закрыть программу льготной ипотеки

Программу льготной ипотеки не стоит продлевать после 1 июля 2021 года, считает Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% не должна быть продлена после 1 июля 2021 года. Ее окончание при этом нужно сгладить. С таким предложением выступил глава Сбера Герман Греф.

«Нужно выходить из программы субсидированной ипотеки. Для правительства она не очень дорогая, потому что банки очень сильно снизили ставки. Если не будет никаких потрясений, я за то, чтобы с июля не продлевать», — цитирует Грефа деловая газета «ВЗГЛЯД».

Сбербанк разработал предложения, которые позволят сгладить последствия окончания программы льготной ипотеки, добавил Греф. Банкир отметил, что в Минфине РФ уже заинтересовались предложениями, они направлены на имя министра финансов и главы ЦБ.

Ранее Греф рассказал о планах Сбера выпустить собственную криптовалюту в 2021 году. Он раскрыл, что ее планируют назвать «сберкоином».