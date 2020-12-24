В курганской школе начались увольнения из-за фото сосиски

Из Кетовской школы увольняется завхоз, за которую вступились родители учеников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Кетовской школы (Курганская область) увольняется завхоз. Причина ухода может быть связана с тем, что одна из школьниц опубликовала фото сосиски с плесенью, оказавшееся фейком. Об этом URA.RU рассказали родители других учеников.

«Фотография появилась еще в сентябре. Потом ребенок признался, что фото поддельное. Тем не менее, надзорные органы вдоль и поперек проверили школу. Нарушений не нашли. А сейчас, оказывается, что завхоз увольняется. Мы в шоке», — поделилась одна из родительниц школьника, которая лично знает женщину.

Еще одна жительница Кетово, чей ребенок также ходит в эту школу, отметила, что завхоза они знают давно. С ее слов, женщина всегда всем помогала. «Где подкрасить, подклеить, лампочку ввернуть. Она на полставки также числилась в столовой. Вечно на телефоне и на связи с поставщиками. Обидно, что нарушения-то не нашли, а человек увольняется», — поделилась родительница. Она пояснила, что коллектив школы в связи с увольнением одной из сотрудниц очень переживает.

Получить комментарии в школе URA.RU не удалось. В приемной директора на телефонный звонок никто не ответил. В пресс-службе департамента образования и науки опровергли, что причина увольнения завхоза связана с фейковым фото. «По информации районного отдела образования, расторжение трудового договора с завхозом Кетовской школы связано с ненадлежащим исполнением ею должностных обязанностей, за что она неоднократно получала замечания и выговоры. Увольнение завхоза не имеет отношения к инциденту в школьной столовой», — отметили в департаменте.

При этом там подтвердили, что после публикации фото сосиски в школе прошли проверки. Нарушений они не выявили.