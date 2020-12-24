24 декабря 2020

В Тюменской области ввели новое ограничение по коронавирусу

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Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, молебен, служба в храме, храм, верующие, церковь, вера, церковная служба, ставит свечку, православие
Роспотребнадзор ввел ограничение на посещение религиозных церемоний для тюменцев из групп риска Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области из-за коронавируса ввели ограничение на посещение религиозных организаций. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Решение доведено до глав всех конфессий, представленных на территории области.

«В целях противодействия дальнейшему распространению вируса среди верующих в период празднования Нового года и Рождества, ввести ограничение на участия в богослужении и других религиозных церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что граждане из групп риска могут проводить религиозные мероприятия у себя дома либо наблюдать за ними онлайн.

«Праздничное богослужение будет транслироваться по телевидению. А люди, приходящие в храмы, должны помнить, что нужно носить маску и пытаться соблюдать социальную дистанцию. Рождественская служба всегда собирает меньше людей, чем, к примеру, пасхальная. Большого наплыва прихожан не ожидаем. Учитывая все это, мы считаем, что таких мер достаточно. Дополнительно никаких решений не принималось», — рассказал URA.RU председатель Епархиального издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, протоирей Григорий Мансуров.

По его словам, некоторые верующие из групп риска находятся на добровольной самоизоляции еще с марта. К таким людям священнослужители приходят на дом.

Ранее URA.RU писало о других ограничениях, которые введены в регионе из-за коронавируса. Полный список можно найти здесь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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