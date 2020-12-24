ФССП возбудила исполнительное производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, чтобы обеспечить исполнение решения суда о проведении экспертизы зданий Среднеуральского женского монастыря. Об этом URA.RU сообщили в свердловском Главном управлении Федеральной службы судебных приставов. Таким образом, запущен процесс отъема имущества монастыря у отлученного от церкви экс-сгиигумена Сергия Романова.

«В ГУ ФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ немедленного исполнения об обеспечении доступа экспертам на земельный участок лесного фонда в г. Среднеуральск для подготовки технического заключения о возможности безопасной эксплуатации постройки, возведенной на данном участке», — говорится в письме из ГУ ФССП в адрес URA.RU.

По словам судебных приставов, недавний визит бойцов спецназа ФССП в Среднеуральский женский монастырь, которые сопровождали экспертов и представителей епархии, был обоснован не только решением арбитража о проведении экспертизы одного из зданий на территории обители (конкретно — храма «Спорительница хлебов»), но и документом о начале исполнительного производства исполнительным производством.

«Возбуждено исполнительное производство, в рамках которого 22.12.2020 осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для проведений исполнительных действий по решению суда», — сообщается в письме от Главного управления ФССП по Свердловской области.

«Почему нельзя было связаться с монастырем и предупредить, что приедут эксперты? — недоумевает представитель Среднеуральского женского монастыря Всеволод Могучев. — Вместо этого мы увидели вооруженную группа захвата, каких-то непонятных бойцов. Считаю, что это была откровенная провокация, попытка толкнуть людей, находящихся при исполнении, вперед себя».