Свердловского мэра увольняют из-за коррупции

Дума сорвала принятие бюджета, чтобы избавиться от Сергея Селиванова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Сергей Селиванов написал заявление об уходе в отставку. Как сообщил URA.RU источник в муниципальной думе, депутаты соберутся на внеочередное заседание 26 декабря, чтобы ее принять. Причиной смены власти является коррупционный скандал.

Одновременно состоится повторное обсуждение бюджета Тугулыма на 2021 год. «На состоявшемся 25 декабря заседании 8 из 15 депутатов отказались его принять из-за недоверия к главе города», — сообщил собеседник агентства.

Ранее председатель думы Мария Коркина обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отправить градоначальника в отставку в связи с утратой доверия. В своем письме депутат указывает, что Сергей Селиванов вышел на работу после семимесячного отсутствия. Дума потребовала его отставки, но мэр отказался писать заявление. На момент публикации получить комментарии Сергея Селиванова и Марии Коркиной URA.RU не удалось.

Как писало URA.RU, Сергея Селиванова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Чиновник находился под домашним арестом, но в конце сентября Свердловский облсуд его выпустил. Правоохранители арестовали Сергея Селиванова в апреле. Тогда же была задержана Татьяна Володина — начальник финансового управления администрации муниципалитета, она обвинялась во взятке в крупном размере (часть 2 стать 290 УК РФ). Также СК расследует несколько уголовных дел в отношении заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина.

Фото: дума Тугулымского городского округа