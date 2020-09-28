Свердловский суд отпустил на свободу мэра, обвиняемого во взятках

Решение приняла апелляционная инстанция обсуда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, обвиняемый во взятке, вышел из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«На последнем продлении меры пресечения суд Тугулыма оставил Селиванова под стражей, однако он обжаловал это решение, и Свердловский облсуд отпустил его из-под домашнего ареста», — сообщил собеседник агентства в силовых структурах. Решение об отмене домашнего ареста для Селиванова было принято в облсуде еще на минувшей неделе, накануне эта информация появилась и на сайте облсуда. «Определение (постановление) о продлении срока домашнего ареста отменено», — сообщается на сайте суда.

По данным URA.RU, чиновник даже вышел на работу. «Он вышел, но находится в отпуске», — сообщили агентству в его приемной.

Как сообщало ранее URA.RU, свердловские силовики практически обезглавили Тугулым: в марте прошли обыски у мэра города Сергея Селиванова — в апреле он был арестован. Тогда же была задержана Татьяна Володина — начальник финансового управления администрации муниципалитета, она обвинялась во взятке в крупном размере (часть 2 стать 290 УК РФ). Также СК расследует несколько уголовных дел в отношении заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина — его дело скоро поступит в суд.