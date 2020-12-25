Девушка Моргенштерна подогрела слухи о своей беременности

Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина могут скоро стать родителями Фото: Instagram Дилары Зинатуллиной

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина косвенно подтвердила слухи о своей беременности. В Instagram она выложила пост, еще больше убедивший фанатов пары в скором появлении ребенка.

На фотографиях, размещенных в Instagram, Моргенштерн обнимает возлюбленную, приложившись к ее животу. В качестве подписи к посту Зинатуллина поставила смайлик семьи, состоящей из мужчины, женщины и маленького мальчика. «Ааа, значит про сына была правда», — написал комментарий пользователь с ником staaardusti. Однако среди подписчиков нашлись и те, кто не поверил в беременность Зинатуллиной и обвинил пару в попытке получить дополнительный пиар.

Слухи о скором отцовстве Моргенштерна до этого появлялись в ряде telegram-каналов. «Девушка Моргенштерна Дилара сообщила, что у них будет сын», — писали авторы telegram-канала «Бабская курилка» 23 декабря. При этом сами Моргенштерн и Зинатуллина информацию не подтверждали.