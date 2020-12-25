Мишустин пообещал больницам 6,5 млн доз вакцины от COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Темпы производства вакцины от коронавируса растут, заявил премьер-министр Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В январе—феврале российские больницы получат почти 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил 25 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями препарата.

«В январе—феврале в медицинские учреждения, по нашим расчетам, поступит почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо», — цитируют главу правительства «Известия».

Мишустин отметил, что темпы производства вакцины растут, на сегодняшний день отгружено более 310 тысяч доз. Прививку можно поставить в более чем 1200 больниц по России.

Российские ученые уже разрабатывают следующее поколение препарата, способного противостоять большинству мутаций COVID-19. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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