Мишустин пообещал больницам 6,5 млн доз вакцины от COVID

В январе—феврале российские больницы получат почти 6,5 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил 25 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с производителями препарата.
«В январе—феврале в медицинские учреждения, по нашим расчетам, поступит почти 6,5 млн доз препарата. Это очень хорошо», — цитируют главу правительства «Известия».
Мишустин отметил, что темпы производства вакцины растут, на сегодняшний день отгружено более 310 тысяч доз. Прививку можно поставить в более чем 1200 больниц по России.
Российские ученые уже разрабатывают следующее поколение препарата, способного противостоять большинству мутаций COVID-19. Об этом URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник федерального исследовательского центра Фундаментальной трансляционной медицины и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора» Александр Чепурнов.
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