В Москве появился свой «Ельцин Центр». Фото

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Открытие Ельцин Центра. Екатеринбург, ельцин центр
В «Ельцин Центре» не стали комментировать появление одноименного ларька Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле московской гостиницы «Украина» появился муляж ларька из 1990-х. На крыше киоска находится табличка «Ельцин Центр».

«Он копирует ларек 1990-х годов с муляжами алкогольных напитков тех лет и характерными для зари эпохи рыночных реформ объявлениями — „Куплю золото“, „Отмажу от армии“, „Водка 24/7“, „VHS“, „Сигареты поштучно“. Киоск при этом украшен табличкой „Ельцин-центр“», — пишет «Ридус».

Организаторами акции оказалась партия писателя Захара Прилепина «За правду». Таким перформансом активисты решили напомнить о недостатках эпохи первого президента России. Кроме того, сторонники Прилепина объявили о начале флешмоба «Ельцин-центр в каждый город». Россиянам предлагается создать «мемориалы», напоминающие о минусах 1990-х. За первое место обещают заплатить 100 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч, бронзовый призер станет обладателем книги Захара Прилепина.

URA.RU обратилось в «Ельцин Центр» с просьбой оценить появление ларька в Москве. В пресс-службе центра заявили, что знакомы с ситуацией, однако не комментируют ее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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