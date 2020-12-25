В «Ельцин Центре» не стали комментировать появление одноименного ларька Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле московской гостиницы «Украина» появился муляж ларька из 1990-х. На крыше киоска находится табличка «Ельцин Центр».

«Он копирует ларек 1990-х годов с муляжами алкогольных напитков тех лет и характерными для зари эпохи рыночных реформ объявлениями — „Куплю золото“, „Отмажу от армии“, „Водка 24/7“, „VHS“, „Сигареты поштучно“. Киоск при этом украшен табличкой „Ельцин-центр“», — пишет «Ридус».

Организаторами акции оказалась партия писателя Захара Прилепина «За правду». Таким перформансом активисты решили напомнить о недостатках эпохи первого президента России. Кроме того, сторонники Прилепина объявили о начале флешмоба «Ельцин-центр в каждый город». Россиянам предлагается создать «мемориалы», напоминающие о минусах 1990-х. За первое место обещают заплатить 100 тысяч рублей, за второе — 50 тысяч, бронзовый призер станет обладателем книги Захара Прилепина.

URA.RU обратилось в «Ельцин Центр» с просьбой оценить появление ларька в Москве. В пресс-службе центра заявили, что знакомы с ситуацией, однако не комментируют ее.