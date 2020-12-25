Воронежская компания Scienex показала изображения своего летающего автомобиля Flyter. Испытания запланировано начать весной 2021 года.
«Мы создаем будущее, в котором человек сможет заниматься полезными вещами, а не думать о том, как добраться из пункта А в пункт Б, экономя для него сотни часов жизни в год», — говорится на сайте Scienex. Разработчики уверяют, что машина сможет взлетать и приземляться вертикально. В профильных СМИ аппарат уже прозвали батоном из-за его дизайна.
Автомобиль не имеет внешних подвижных частей. Габариты Flyter — пять метров в длину и два метра в ширину. Таким образом устройство не превышает габариты стандартного авто. Машина с грузоподъемностью 250 килограммов, по словам производителя, будет вмещать два человека плюс багаж. Скорость передвижения — более 100 километров в час, пролетать на одном заряде Flyter сможет около 150 километров.
Scienex хочет выпустить 50 миллионов таких машин, передает портал «Колеса.ру». Весной 2021 года компания планирует начать испытания. Сроки реализации проекта — ближайшие 10 лет. На
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