Стало известно о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
«Майер задержан в порядке 91 статьи УПК. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. Его имя не раскрывается.
Андрей Майер стал министром ЖКХ в 2016 году, до этого на протяжении шести лет он был замглавы ведомства. В марте этого года чиновник покинул пост по собственному желанию. Это произошло после отчета регионального министерства об итогах работы за пять лет.
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