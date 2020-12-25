Стало известно о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области

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Андрея Майера заподозрили в злоупотреблении полномочиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правоохранители задержали бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

«Майер задержан в порядке 91 статьи УПК. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями», — приводит РИА «Новости» слова собеседника. Его имя не раскрывается.

Андрей Майер стал министром ЖКХ в 2016 году, до этого на протяжении шести лет он был замглавы ведомства. В марте этого года чиновник покинул пост по собственному желанию. Это произошло после отчета регионального министерства об итогах работы за пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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