25 декабря 2020

Экс-президент Польши пожаловался на нехватку денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Лех Валенса признал себя банкротом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на серьезные финансовые проблемы. У экс-главы государства нет денег даже на рождественские подарки.

«В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот», — сказал 77-летний политик в интервью изданию Polsat News. По словам Валенса, раньше он зарабатывал много денег, много тратил на благотворительность, а теперь остался «с пустыми карманами».

До пандемии экс-президент ездил по разным странам, где выступал с лекциями. Однако с закрытием границ он лишился этого заработка, поэтому теперь живет на пенсию. Она, по данным СМИ, составляет порядка 10,5 тысячи злотых (более 210 тыс. рублей).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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