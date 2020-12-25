Экс-президент Польши пожаловался на нехватку денег

Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался на серьезные финансовые проблемы. У экс-главы государства нет денег даже на рождественские подарки.
«В этом году от меня никто не получит подарков, потому что я банкрот», — сказал 77-летний политик в интервью изданию Polsat News. По словам Валенса, раньше он зарабатывал много денег, много тратил на благотворительность, а теперь остался «с пустыми карманами».
До пандемии экс-президент ездил по разным странам, где выступал с лекциями. Однако с закрытием границ он лишился этого заработка, поэтому теперь живет на пенсию. Она, по данным СМИ, составляет порядка 10,5 тысячи злотых (более 210 тыс. рублей).
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