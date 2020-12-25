Куйвашев утвердил комиссию для выборов мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил распоряжением членов конкурсной комиссии, которая займется отбором кандидатов на пост мэра Екатеринбурге. В список вошли три человека.
«Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга: Дубичева Вадима [первый замглавы аппарата губернатора и правительства — директор департамента по местному самоуправлению], Ромшина Игоря [замглавы аппарата губернатора и правительства — директор государственно-правового департамента], Чайникова Валерия [замгубернатора — руководитель аппарата]», — говорится в распоряжении, опубликованном в «Областной газете».
Александр Высокинский ушел в отставку 22 декабря, заняв пост исполняющего обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона.
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