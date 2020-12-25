25 декабря 2020

Куйвашев утвердил комиссию для выборов мэра Екатеринбурга

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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в пресс-центре конгресс-холла МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев включил в состав комиссии по отбору кандидатов на пост мэра трех человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил распоряжением членов конкурсной комиссии, которая займется отбором кандидатов на пост мэра Екатеринбурге. В список вошли три человека.

«Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга: Дубичева Вадима [первый замглавы аппарата губернатора и правительства — директор департамента по местному самоуправлению], Ромшина Игоря [замглавы аппарата губернатора и правительства — директор государственно-правового департамента], Чайникова Валерия [замгубернатора — руководитель аппарата]», — говорится в распоряжении, опубликованном в «Областной газете».

Александр Высокинский ушел в отставку 22 декабря, заняв пост исполняющего обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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