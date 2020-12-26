Ученые: коронавирус в России вышел на новый этап

Ученые, однако, расходятся во мнении по поводу нынешнего этапа коронавируса в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Коронавирус в России выходит на плато. В беседе с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский уточнил, что в стране наблюдается максимальное приближение к новому этапу.

«Мы уже на плато или, по крайней мере, максимально к нему приблизились. Даже если в России есть новый „британский“ штамм, не обязательно он даст прирост», — считает профессор. Он также призывает относиться к новому штамму спокойно, осознавая всю важность, но не ужасаясь.

Однако доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров выразил URA.RU обратное мнение. «Я предполагаю, что в январе будет подъем. Это естественное течение, которое повторяется из года в год с любыми болезнями от вирусных до инфарктов. С 22 сентября начинается первая, самая маленькая волна до октября. Затем с 22 декабря по январь — вторая волна. 22 марта — апрель третья, самая серьезная волна. Затем идет еще одна волна с 22 июня, которая показывает всегда наименьшую смертность», — считает Гундаров. Он напоминает, что эти дни являются днями солнцестояния или равноденствия и уверяет, что его легко можно проверить, посмотрев статистику смертности любого заболевания в любой год по месяцам.

Ранее Главврач «Коммунарки» Денис Проценко заявил, что после второй волны коронавируса в России обязательно придет третья. Ее начало придется на весну следующего года, пишет агентство Nation News. В своих прогнозах он опирался на историю других вирусных эпидемий, таких как испанка, азиатский грипп, свиной и птичий грипп, уточняет телеканал 360. При этом профессор вирусологии Александр Чепурнов вообще считает, что говорить о третьей волне еще рано, так как не «спала» даже вторая, передает «Национальная служба новостей».