Проценко предупредил о третьей волне коронавируса

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко, принявшей самого первого в РФ пациента с COVID-19, считает, что после первой и второй волны пандемии коронавируса последует третья. К такому выводу врач пришел, связывая предыдущие эпидемии — испанки, азиатский, свиной и птичий грипп.
«Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — рассказал Проценко в интервью «Российской газете». Он отметил, что все эти пандемии «протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью».
Врач отмечает, что сейчас в больницах научились бороться с вирусом, отделять тяжелых пациентов, которым действительно требуется госпитализация. «Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово ковид было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение. В стационарном лечении нуждаются как раз наиболее тяжелые пациенты, главным образом, кислородозависимые», — говорит врач.
Проценко также рассказал, что нет большой разнице в какой клинике проходит лечение. Он отмечает, что лично участвовал в создании запасных госпиталей в составе рабочей группы как главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии департамента здравоохранения Москвы, везде работают самоотверженные специалисты.
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