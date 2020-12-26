Коммунисты предложили присвоить декабристам звания Героев России

Максим Сурайкин отметил заслуги декабристов спустя 195 лет после восстания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участникам декабристского восстания предложили присвоить звания Героев России. С такой инициативой выступили в партии «Коммунисты России».

«Мы призываем власти в ознаменование 195-летия восстания декабристов присвоить всем казненным участникам восстания звания Героев России, а сосланным в Сибирь — Ордена мужества», — заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Данное предложение уже направлено в Администрацию президента России. Сурайкин подчеркнул, что декабристы боролись за Конституцию и данные награды послужили бы им благодарностью.

Восстание декабристов произошло 26 декабря 1825 года. Декабристы хотели добиться свержения власти, отмены крепостного права и принятия Конституции. Всего во время восстания погиб 1 271 человек, к суду привлекли — 579.