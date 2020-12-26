Елизавета Гырдымова не уточнила, кто стал ее мужем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбургская певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) вышла замуж. Соответствующий пост она опубликовала в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня я вышла замуж», — написала Гырдымова. Певица не уточнила, кто стал ее мужем, однако ее подписчики догадываются, что избранником стал продюсер артистки Виктор Исаев.

Гырдымова разместила в социальной сети фото, на котором запечатлены две руки в обручальных кольцах, на которых выгравирована фраза «love is blind» («любовь слепа» — прим. ред.). Фото сделано в тропической местности. Фанаты актрисы предполагают, что в молодожены могли находиться в доме Гырдымовой в Сочи.

Ранее певица рассказала, что отменила свою свадьбу летом 2019 года, потому что в то время оказалась не готова выходить замуж. Во время интервью в программе «Вечерний Ургант» певица рассказала о своих отношениях с Исаевым. Гырдымова отметила, что купила дом в Сочи за 18 миллионов рублей, передает агентство Nation News.