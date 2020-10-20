Монеточка призналась Дудю, почему отменила свадьбу

Певица из Екатеринбурга Монеточка (Елизавета Гырдымова) отменила свою свадьбу летом 2019 года, потому что оказалась не готова жениться. Об этом она рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю.
«Когда дело дошло до свадьбы, я очень испугалась и почувствовала, что меня все это напрягает, что я совершенно к такому не готова», — рассказала Монеточка в интервью, опубликованном на YouTube. Она уверена, что сбежала бы со свадьбы, если бы не решила отменить ее заранее.
Свадьба Гырдымовой со сценаристом, блогером Егором Лоскутовым должна была состояться летом 2019 года. Певица поделилась, что ее молодой человек уже сделал ей предложение, а она согласилась.
Ранее Монеточка в интервью Ивану Урганту на «Первом канале» рассказала, что у нее был роман с продюсером Витей Исаевым. Вместе с ним они записали альбом «Декоративно-прикладное искусство». Релиз пластинки должен был состояться в мае, но альбом вышел в октябре, передает телеканал 360.
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