У Сноудена родился сын

Новорожденный получит российское гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена родился сын. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы», — приводит слова Кучерены РИА «Новости». Однако адвокат не стал уточнять, какое имя родители дали новорожденному.

Информация о том, что семейство Сноуденов ждет пополнение стала известна в октябре, пишет RT. Отмечается, что новорожденный будет иметь российское гражданство.

В 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. В 2020 году минюст США подал в суд на Сноудена за публикацию его мемуаров «Личное дело». В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ.