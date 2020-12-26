У Сноудена родился сын

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Новорожденный получит российское гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена родился сын. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Родился мальчик, все в порядке у малыша и мамы», — приводит слова Кучерены РИА «Новости». Однако адвокат не стал уточнять, какое имя родители дали новорожденному.

Информация о том, что семейство Сноуденов ждет пополнение стала известна в октябре, пишет RT. Отмечается, что новорожденный будет иметь российское гражданство.

В 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. В 2020 году минюст США подал в суд на Сноудена за публикацию его мемуаров «Личное дело». В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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