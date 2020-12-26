В Ростехе уточнили, что именно украдено из «Самолета Судного дня»

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Оборудование, украденное с Ил-80, не было связано с предназначением самолета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оборудование, украденное с «самолета Судного дня» Ил-80 в Таганроге, являлось второстепенными и не было связано с предназначением самолета. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной авиастроительной компании (входит в Ростех).

«С „самолета Судного дня“ Ил-80 в Таганроге в результате инцидента 7 декабря исчезло второстепенное оборудование», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. Там уточнили, что украденные части не были связаны с предназначением самолета.

Отмечается, что сейчас эксперты аэропорта в Таганроге демонтировали аппаратуру самолета. Ее поместили в специальные помещения.

В декабре 2020 года в самолете пропали 39 радиостанций. Эксперты считают, что такую кражу невозможно организовать в аэропорту из-за созданной системы безопасности. Из этого следует, что преступление могли совершить только сотрудники аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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