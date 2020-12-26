Лавров назвал плюсы санкций CAS против российских спортсменов

Сергей Лавров считает неприемлемым правило о запрете президенту РФ Владимиру Путину посещать спортивные соревнования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета У российских биатлонистов забирают «золото» Олимпиады в Сочи за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес запрет на выступление российских спортсменов под флагом страны из-за допинг-скандалов на два года, а не на четыре, как это требовал исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Два — меньше, чем четыре. Если я правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает, как я понимаю, это решение от того, что было раньше», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу «МАТЧ-ТВ».

При этом, отметил Лавров, он считает неприемлемым правило о запрете президенту РФ Владимиру Путину посещать спортивные соревнования. Также глава МИД РФ подчеркнул, что он категорически против применения допинга, так как он разрушает здоровье спортсменов.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Несмотря на то, что CAS принял сторону WADA, суд не поддержал некоторые ограничения, которые были введены допинговым агентством, пишет агентство Nation News.