26 декабря 2020

В 2021 году на некоторых смартфонах перестанет работать WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователям старых смартфонов рекомендуют обновить операционную систему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 января мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах, которые работают на операционных системах, предшествующих iOS 9 или Android 4.0.3.

«В первую очередь это касается iPhone 4 и всех более ранних моделей. Если у вас есть iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5 °C, iPhone 6 и iPhone 6S, все, что вам нужно сделать для работы WhatsApp, — это обновить свое программное обеспечение до iOS 9», — пишет издание The Mirror. Кроме того, рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные.

В ноябре Роскачество сообщило, что в сентября следующего года больше 200 миллионов сайтов могут стать недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более старыми версиями операционной системы. Все из-за того, что действие сертификата DST Root X3 в прошивке таких устройств подходит к концу, а главные компании по сертификации не смогли договориться о его продлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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