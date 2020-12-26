Экс-президент Украины оценил слова Зеленского о войне с Россией

Ответ Владимира Зеленского о гипотетической войне с РФ — слова патриота Украины, уверен Леонид Кравчук Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал план нынешнего главы государства Владимира Зеленского на случай полномасштабной войны с Россией «нормальным ответом патриота». Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Украина 24».

«Журналист задал вопрос: если бы из Крыма было нападение России, как бы вела себя Украина? Президент ответил: если бы такое произошло, мы бы защищали свою землю, и защищать пошли бы все. И вопрос был „если бы“, и ответ был в том же ракурсе. <…>. Это нормальный ответ патриота Украины», — сказал Кравчук.

Политик напомнил, что когда уже покинул пост президента, его тоже спрашивали, что бы он делал, если бы кто-то напал на Украину. Тогда Кравчук, по его словам, сказал, что имеет «достаточное количество разнокалиберного оружия», поэтому стрелял бы в каждого врага.

Ранее Зеленский, отвечая на вопрос о возможном нападении РФ на Украину со стороны Крыма, заявил, что ему придется мобилизовать всех мужчин и женщин. «Мы никуда не уйдем, все будем воевать», — сказал глава государства, подчеркнув, что выступает против войны с РФ и не хочет думать о таком сценарии развития событий. Позже бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя слова президента, выразил мнение, что война между Россией и Украиной неизбежна, и что Зеленский, делая заявления о возможном наступлении со стороны РФ, может сам готовить военную операцию на Донбассе.