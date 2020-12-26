26 декабря 2020

В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Работа Владимира Путина не заканчивается даже в праздники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин будет работать во время новогодних каникул. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Отмечается, что крупные мероприятия у президента не запланированы, но совещания и рабочие встречи продолжатся.

Ранее Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным. При этом он отказался полностью отпускать правительство на Новый год, пишет «Царьград». Чиновники смогут отметить праздник с родными, но они всегда должны быть у телефона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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