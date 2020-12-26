В Кремле рассказали о планах Путина на новогодние праздники

Президент России Владимир Путин будет работать во время новогодних каникул. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Он никогда не прерывается на какие-то праздники», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Отмечается, что крупные мероприятия у президента не запланированы, но совещания и рабочие встречи продолжатся.
Ранее Путин поддержал идею сделать 31 декабря всероссийским выходным. При этом он отказался полностью отпускать правительство на Новый год, пишет «
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